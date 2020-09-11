МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. РЖД планируют продать на аукционе 23 октября 100% минус 1 акция компании "РЖД-Здоровье", владеющей 19 санаториями, со стартовой ценой 8,9 миллиарда рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте организатора торгов — банка ВТБ.

О планах продажи этого актива сообщал на брифинге в январе текущего года тогдашний замглавы РЖД Андрей Старков. Он уточнял, что РЖД планируют продать в 2020 году на аукционе 100% компании "РЖД-Здоровье", владеющей 19 санаториями, но 65 санаториев так и останутся у монополии. В конце августе текущего года планы продажи актива в текущем году подтверждал первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

"Банк ВТБ … от имени РЖД сообщает о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества "РЖД-Здоровье", проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме… Стартовая (начальная) цена продажи акций 8 870 116 999 рублей 08 копеек. Минимальная цена продажи акций 6 674 000 000 рублей", — говорится в материалах. Таким образом, это будет аукцион на понижение цены.

Заявки от претендентов, которые должны соответствовать ряду требований, принимаются с 14 сентября по 12 октября 2020 года. До этого же срока принимается и задаток в размере 887,012 миллиона рублей. Аукционная комиссия примет решение о допуске к торгам или отказе в нем 21 октября. "Дата, время и место проведения аукциона 23 октября 2020 года", — добавляется в материалах.

Шаг аукциона составляет 50 миллионов рублей за исключением этапа — 29,883 миллиона рублей, для второго этапа — 46,117 миллиона рублей. Отмечается, что шаг аукциона может быть изменен в течение торгов по решению аукционной комиссии. Победителем признается участник, который предложил в ходе торгов наиболее высокую цену и номер карточки с номером которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. И это при условии, что цена не превышает предельной стоимости акций, указанной в корпоративном согласии, представленном участником в составе заявки либо в доверенностях представителей участников.

"РЖД-Здоровье" создано в 2010 году на базе ведомственных санаториев РЖД. В настоящее время компания объединяет 19 филиалов в 11 курортных зонах России. Старков ранее отмечал, что в 19 санаториях "РЖД-Здоровья" примерно 60% отдыхающих — не сотрудники РЖД и не члены их семей. То есть РЖД сохраняют необходимые активы, которые обеспечивают потребности холдинга по сохранению и поддержанию здоровья людей определенных профессий, в первую очередь машинистов и т.д.