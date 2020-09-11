МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении российского фонда. РФПИ договорился поставить в Мексику 32 млн доз вакцины "Спутник V"

"Начало поставок вакцины в Бразилию ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны бразильских государственных регулирующих органов, которое будет учитывать результаты пострегистрационного исследования вакцины. Соглашение также позволит в будущем осуществлять поставки вакцины по всей территории Бразилии", — говорится в сообщении.

Соглашение подчеркивает, что многие страны признают важность наличия в портфеле вакцин от коронавируса препарата на основе аденовирусных векторов человека – тщательно изученной вакцинной платформы, безопасность которой была подтверждена в ходе десятилетий исследований, включающих 75 публикаций в международных научных журналах и более 250 клинических исследований, подчеркнули в фонде.

В начале сентября власти бразильского штата Парана на основе двусторонней договоренности с Российским фондом прямых инвестиций сообщили, что начнут в октябре испытание российской вакцины от COVID-19 "Спутник-V" на 10 тысячах добровольцев из числа медицинских работников. Соглашение с РФПИ включает помимо третьей фазы клинических испытаний производство и дистрибуцию препарата на территории Бразилии.

"Вакцина "Спутник V" основана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в то время как другие вакцины от коронавируса используют новые платформы, а именно аденовирусные векторы обезьяны или мРНК. Последние события в мировой фармацевтической промышленности, связанные с приостановкой испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, показывают важность диверсифицированного подхода к поставкам вакцин", — приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Дмитриев напомнил, что в ходе клинических испытаний российской вакцины не было обнаружено серьезных нежелательных явлений, кроме того у 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ. "В то же время вакцины на основе новых платформ еще не доказали свою безопасность и не имеют данных о канцерогенности и влиянии на фертильность. Мы рады внести такой важный вклад в борьбу с пандемией, предоставив нашим партнерам в Бразилии безопасную и эффективную вакцину "Спутник V", — заявил глава фонда.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.