МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания "Марафон Ритейл", связанная с основным владельцем инвестиционной компании Marathon Group Александром Винокуровым, приобрела еще 0,136% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, следует из материалов "Магнита".

Так, 7 сентября "Марафон Ритейл" приобрела 20 887 акций ритейлера по цене 4 572 рублей за бумагу. Затем, 11 сентября, компания купила еще 117 359 акций "Магнита" по средней цене 4 549 рублей за штуку. Сделки совершены вне биржи. Общая стоимость двух пакетов составила порядка 629 миллионов рублей.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1 миллион 19 тысяч 113 рублей 55 копеек и разделен на 101 миллион 911 тысяч 355 акций номиналом 1 копейка. Таким образом, приобретенные акции составляют 0,136% капитала "Магнита".

В конце августа и начале сентября "Марафон Ритейл" приобрела акции, составляющие в совокупности 0,196% капитала ритейлера. С февраля по июнь 2020 года акции компании покупала другая структура, связанная с Винокуровым — "Нацбиопродукт". В феврале "Нацбиопродукт" купила 0,53% акций "Магнита", в марте — 0,4%, в июне — 0,15% (совокупно — 1,08%).

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.