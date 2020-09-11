МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не поддержал идею о введении "двойных ценников" в магазинах: это может привести к перегруженности ценников информацией, что в свою очередь создаст неудобства для покупателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В магазинах предлагают ввести двойные ценники

В пятницу газета "Известия" написала, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг РФ с предложением сделать обязательными "двойные ценники" в магазинах — с указанием стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема).

"Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей", — сказали в ведомстве, комментируя инициативу союза.

В начале сентября Минпромторг РФ опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли. В частности, в проекте указывается, что продавец будет обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за вес или единицу товара.

Министерство в комментарии РИА Новости, ссылаясь на проект правил, отмечает, что продавцу в результате будет предоставлена возможность оформления ценников различными способами, которые должны быть визуально доступны для потребителей.