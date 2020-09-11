МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг Danone на отметке "Baa1" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение рейтинга Danone отражает прочный бизнес-профиль группы, подкрепленный ее лидирующими позициями на рынке", — комментирует свое решение агентство.

Moody's ожидает, что ухудшение операционных и кредитных показателей из-за вспышки коронавируса будет временным, с восстановлением до уровням 2019 года в 2021 году на фоне постепенной нормализации спроса и продолжения мер по сокращению затрат, а также снижения единовременных затрат, связанных с реорганизацией бизнеса и мерами против COVID-19. По прогнозам агентства, EBITDA Danone полностью восстановится в 2021 году, а рентабельность по EBITDA составит 19-19,5%.

Аналитики агентства также отмечают хорошо сбалансированную географическую диверсификацию Danone на развивающихся рынках, компенсирующую слабые, хотя и улучшающиеся, показатели на зрелых рынках.

При этом, по мнению экспертов агентства, негативное давление на органический рост и маржу компании сохранится во втором полугодии 2020 года, что позволяет сделать прогноз, что органический рост продаж Danone в 2020 году будет близок к нулю.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.