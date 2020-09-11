МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" с 1 октября повысит тарифы и сборы для авиакомпаний, пересмотр которых был отложен из-за пандемии, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, сохранения рабочих мест, поддержки высокого уровня сервиса и безопасности перевозок аэропорт с 1 октября 2020 года проведет плановый пересмотр тарифов и сборов для авиакомпаний, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19 и, как следствие, практически полного сжатия рынка авиаперевозок", — сказал представитель.

"В результате индексация в пересчете на один билет составит порядка 100-130 рублей, а в общих расходах авиакомпаний на один рейс не превысит 1-2%. Обновленные тарифы соответствуют рыночному уровню московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных воздушных гаваней", — отметил он.

По словам представителя, плановый пересмотр тарифов и сборов должен был состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса и сложной ситуации в связи с этим в авиаотрасли "Домодедово" принял решение поддержать партнеров и отложил его. Теперь же рынок авиаперелетов постепенно переходит к фазе восстановления.

"Однако высокодоходные доли рынка для оператора аэропорта, связанные с полноценным обслуживанием международного сегмента, пока закрыты. Это оказывает существенное давление на экономику аэропортовой деятельности, учитывая значительнее затраты на функционирование инфраструктуры аэропортового комплекса, которые не зависят от фактического объема перевозок", — добавил представитель.