МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" до конца года запустит собственную доставку продуктов из магазинов, компания планирует внедрить два вида собственных сервисов доставки, следует из комментариев исполнительного директора ритейлера Флориана Янсена и презентации компании.

"Мы хотим использовать наш сильный потребительский бренд, чтобы иметь целый набор сервисов доставки. Думаю, мы также запустим доставку с брендом "Магнит" позже в этом году", — сказал Янсен на открытии Цифрового офиса "Магнита" в "Сколково".

Согласно презентации топ-менеджера, у ритейлера будет два вида собственных сервисов доставки: первый — экспресс-доставка продуктов питания, второй — доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на более крупные и регулярные покупки.

В конце августа "Магнит" и онлайн-сервис Delivery Club сообщили о начале доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов сети. Янсен в пятницу сообщил, что ритейлер также обсуждает запуск доставки с "Яндекс.Едой". В сентябре 2020 года заработает интернет-заказ в аптеках "Магнита". Доставка из магазинов "Магнит Косметик" будет запущена совместно с партнерами в текущем году.

Согласно презентации исполнительного директора, ритейлер также планирует запустить новое приложение ("суперапп"), объединяющее несколько сервисов. Предполагается, что приложение объединит уже имеющуюся программу лояльности с несколькими проектами, среди которых — онлайн-заказ в аптеках "Магнита", доставка продуктов.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.