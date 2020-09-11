МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Авиасообщение между Китаем и Россией будет возобновлено, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"По мере улучшения ситуации у нас увеличивается шаг за шагом количество рейсов, и думаю, что когда у нас ситуация (санитарно-эпидемиологическая — ред.) позволит, обязательно полностью будет возобновлено воздушное сообщение", — сказал глава МИД КНР на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

При этом он отметил, что грузовые перевозки через границу никогда не прерывались, так как "это отвечает общим потребностям".

"Мы будет комплексно учитывать потребности и изучать возможности возобновления авиаперевозок", — добавил Ван И.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы во все три страны могут быть возобновлены с 8 сентября. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября.