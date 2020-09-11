МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" ведет работу над собственным платежным сервисом MPay, следует из материалов и комментариев компании. "Магнит" планирует запустить два вида собственной доставки продуктов

В пятницу исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен на открытии Цифрового офиса "Магнита" в "Сколково" сообщил, что ритейлер планирует создать новое приложение ("суперапп"), объединяющее несколько сервисов. Согласно презентации "Магнита", создание цифрового бренда ритейлера будет подразумевать не только развитие сервисов доставки и программы лояльности, но и смежные проекты, включая MPay.

Как пояснили РИА Новости в компании, MPay — это платежный сервис, который впоследствии будет включен в "суперапп". "С его помощью можно будет оплачивать связь, коммунальные сервисы и прочее", — добавили в ритейлере.

Кроме того, в дальнейшем новое приложение "Магнита" может объединить и другие сервисы — например, мобильную связь и сервис платежей по QR-коду "Мобискан", ускоряющий процесс покупок в магазинах сети.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.