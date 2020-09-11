МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Повышение минимального возраста продажи алкоголя приведёт к снижению потребления спиртного среди лиц младше 21 года, через определенное время после установления такого ограничения новые правила будут восприниматься как данность, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в России необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя.

"Лица младше 21 года будут меньше приобщаться к алкоголю. Нам иногда говорят, что будут какие-то нарушения, будут всё равно продавать, будут как-то искать алкоголь, но в целом всё равно это приведет к снижению потребления в этой возрастной группе. Через какое-то время люди младше 21 года будут это воспринимать как данность, как обычную историю. Я не думаю, что здесь будут какие-то серьезные противодействия",- заявил Брюн.

В России реализуется федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", включенный в нацпроект "Демография", который предполагает формирование системы мотивирования граждан вести здоровый образ жизни.