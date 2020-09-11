МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь посещающие страну обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего ПЦР-теста на коронавирус, сообщает миграционная служба республики.

Теперь, как сообщается в заявлении ведомства, планирующим путешествие туристам необходимо не более чем за 24 часа до прибытия в страну загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета на Мальдивы.

В сертификате с результатом теста должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования и непосредственно сам результат теста. От требований сдавать тест перед прибытием освобождены дети в возрасте до года.

Ранее на прошлой неделе министерство туризма Мальдив сообщило, что все туристы при въезде в республику с 10 сентября должны будут предоставить свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Туроператор Tez Tour подтвердил РИА Новости, что прибывающие на Мальдивы российские туристы обязаны будут иметь на руках ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, сделанный не более, чем за 72 ча