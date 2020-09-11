МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ресурсы РЖД ежесекундно подвергаются компьютерным атакам и с начала года зафиксировано 13 тысяч 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением (ПО), сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с замруководителя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, в компании насчитывается 1600 информационных систем различного назначения.

"Ежесекундно ресурсы РЖД подвергаются компьютерным атакам. Только с начала года зафиксировано 13 тысяч 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением", — рассказал Белозеров.

"Выявлено и оперативно устранено 1469 уязвимостей в информационных системах железнодорожного комплекса", — добавил он.