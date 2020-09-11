Глава РЖД рассказал Медведеву о ежесекундных компьютерных атаках на ресурсы компании
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ресурсы РЖД ежесекундно подвергаются компьютерным атакам и с начала года зафиксировано 13 тысяч 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением (ПО), сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с замруководителя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
По его словам, в компании насчитывается 1600 информационных систем различного назначения.
"Ежесекундно ресурсы РЖД подвергаются компьютерным атакам. Только с начала года зафиксировано 13 тысяч 468 попыток заражения вредоносным программным обеспечением", — рассказал Белозеров.
"Выявлено и оперативно устранено 1469 уязвимостей в информационных системах железнодорожного комплекса", — добавил он.
https://1prime.ru/business/20200911/832016723.html