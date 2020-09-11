МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минтранс подтвердил приверженность идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 года при условии расширения платности дорог для автомобилистов, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года был подготовлен Минтрансом и направлен для утверждения в правительство РФ, которое данный проект одобрило и поручило доработать его в части приоритезации и возможной корректировки пообъектного состава включенных в него проектов.

"Рассмотренный и в основном одобренный на заседании правительства проект транспортный стратегии содержал в себе предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях", — поясняет ведомство.

Далее проект стратегии был доработан на площадке правительства, и положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились, подчеркивает Минтранс.

"Развитие принципа "пользователь платит" является одним из механизмов реализации транспортной стратегии, направленных на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, регулирование её использования гражданами и перевозчиками, а также на стимулирование использования транспорта общего пользования и сокращения использования личного автотранспорта в крупных городах и городских агломерациях", — также говорится в сообщении.

Минтранс добавляет, что сейчас доработка документа продолжается с учетом формируемого единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года, нового прогноза социально-экономического развития России на период до 2023 года, а также корректировки национальных проектов, проводимой в соответствии с решением совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.