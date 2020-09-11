СОЧИ/МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инфраструктурные облигации на 500 миллиардов рублей для финансирования дорожного строительства планируется начать размещать с 2021 года, они будут покрыты госгарантиями, рассказал журналистам предправления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на форуме по интеллектуальным транспортным системам.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин говорил журналистам о планах правительства расширить пул проектов для финансирования за счет инфраструктурных облигаций с 300 до 500 миллиардов рублей. В числе проектов, которые претендуют на облигационное финансирование, он называл новую автотрассу "Москва-Казань", ее потенциальное продолжение до Екатеринбурга, а также обходы крупных городов.

Петушенко объяснил, что цифра в 500 миллиардов рублей появилась на основе подбора объектов, который делали вместе ГК "Автодор" и Росавтодор, исходя из необходимости скорейшего их строительства и начала поступлений средств в экономику от их эксплуатации. В составленный перечень вошло около полутора десятков объектов, среди них обход Твери на М11, расшивка трассы М4 на подъезде к Новороссийску, участок с 33 по 84-й километры на М1 и другие проекты.

"Набор объектов одобрен. Почему 2021 год? Потому что в 2020-2021 годах по этим и по другим объектам это время для того, чтобы где-то подтянуть проектно-изыскательские работы", — объяснил он, добавив, что 500 миллиардов – это только объем выпуска бондов, стоимость же самих проектов, которые могут быть частично профинансированы за их счет, намного выше. Выпуск облигаций будет покрыт госгарантиями, уточнил он.