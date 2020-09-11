СОЧИ/МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" планирует в 2027-2035 годах построить новую скоростную автодорогу – "Юго-Западную хорду" — от Набережных Челнов до Краснодара протяженностью 1600 километров, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.

По замыслу "Автодора", дорога должна пройти через Тольятти, Саратов и Волгоград. Начиная с 2025 и до 2030 года нужно поэтапно осуществить предпроектные работы и проектирование объекта, с 2027 до 2035 года – строительство новых дорог и реконструкцию существующих в рамках коридора, а по мере завершения строительства начиная с 2030 года запускать платную эксплуатацию дороги, следует из презентации.

"Реализация проекта позволит обеспечить скоростное сообщение между крупнейшими агломерациями — Казанской, Нижнекамской, Саратовской, Краснодарской, Волгоградской, Ростовской, сформировать условия для эффективного развития, улучшения транспортной доступности и развития межагломерационных связей для крупнейших миллионных агломераций", — отмечает "Автодор" в презентации.

Как пояснил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко, сейчас прорабатывается финансовая модель этого проекта.