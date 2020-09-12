МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Московские центральные диаметры перевезли 100-миллионного пассажира! А ведь прошло всего 9 с половиной месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии", — написал мэр.

Собянин добавил, что пассажиропоток восстановился на 80%. Глава города подчеркнул, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. Например, уже обновлены два поезда D2, до конца года планируется обновление поездов на D1. Также на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов.

"Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и РЖД вовсю работаем над D3, D4 и D5", — отметил мэр.