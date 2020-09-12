МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Правительство России поручило Ростуризму и Минфину внести предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой оперативно подготовить документы для расширения программы туров по России с кешбэком.

"Ростуризму (Зарине Догузовой), Минфину России (Антону Силуанову) до 20 сентября внести в установленном порядке в правительство РФ предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году, а также о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году", — говорится в сообщении.