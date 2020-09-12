МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. ФГУП "Росморпорт" заключил с ФГБУ "Морспасслужба" контракт на реконструкцию автомобильно-железнодорожной паромной переправы "Ванино-Холмск" в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), сумма контракта оценивается в 2,3 миллиарда рублей, сообщает предприятие.

"Реализация проекта позволит существенно улучшить пассажирское и транспортное паромное сообщение Сахалина с материковой частью страны", — говорится в релизе. Реконструкция переправы входит в федеральный проект "Морские порты" плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Согласно проекту, в том числе будет выполнена реконструкция паромных причалов, проведены дноуглубительные работы, обустроены железнодорожные пути и коммуникации, а также проведено благоустройство. Строительно-монтажные работы по проекту начнутся в сентябре, завершение проекта запланировано на 2022 год. Стоимость контракта составляет порядка 2,3 миллиарда рублей.

"Реконструкция обеспечит безопасную и надежную эксплуатацию паромной переправы. Целью работ является не только реконструкция действующей первой очереди паромного комплекса, но и восстановление работоспособности очереди №2. Переправа "Ванино-Холмск" по итогам реализации проекта сможет принимать паромы нового типа повышенной вместимости (проект CNF11CHD)", — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по капитальному строительству "Росморпорта" Владислава Рассыхина.

В конце августа стороны планировали заключить договор на оказание услуг по результатам тендера. Ранее два аналогичных конкурса не состоялись, поскольку на них не заявился ни один из участников и лишь с третьего раза "Росморпорт" нашёл подрядчика по реализации проекта.

Паромная переправа "Ванино — Холмск" — морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материковой частью России.

ФГУП "Росморпорт" осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ, и является крупнейшим в России владельцем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры.