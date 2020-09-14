МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% — до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

Предыдущий рекорд месячного объема ипотечного кредитования был зафиксирован в июле 2020 года — 362 миллиарда рублей. По оценке компании, в августе в стране выдали 148 тысяч ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем годом ранее.

В целом, по данным "Дом.РФ", за восемь месяцев 2020 года в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 триллиона рублей (+26%).

"Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра компании Михаила Гольдберга.

По прогнозу "Дом.РФ", всего в 2020 году ожидается выдача не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллионов рублей – рекордное значение в истории отечественного ипотечного рынка.