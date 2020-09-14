МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры рассчитывают, что сентябрь по объему турпотока из России в Турцию может быть существенно выше августа, а октябрь и ноябрь будут также популярны, если психологический барьер, связанный со "второй волной" пандемии коронавируса COVID-19, будет преодолён, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 9 сентября на всю Турцию распространены требования, обязывающие и местное население, и туристов носить медицинские маски в общественных местах не только в магазинах и на транспорте (как это было в Анталье до 9 сентября), но и на улицах, в парках, садах и общественных пляжах. Запрещено также проведение после 00.00 любых музыкальных шоу и дискотек, причем запрет касается и отелей.

"Эксперты полагают, что после прохождения этого психологического рубежа, если ничего не случится, бронирования приобретут более яркую динамику: туристы будут уже более спокойно "ловить лето" в Турции на октябрь и ноябрь", — считают в ассоциации.

"Новые ограничения не затормозили продаж, а Турция останется лидером российского выездного туризма в этом году", — также подчеркивают эксперты.

Однако опрошенные участники рынка – и в России, и в Турции – по-прежнему указывают на то, что объемы продаж могли бы быть выше: важным тормозящим фактором пока по-прежнему является боязнь "второй волны" распространения коронавируса и, соответственно, новых ограничений, связанных с датой 20 сентября, которая уже стала притчей во языцех и источником нескончаемых шуток среди турагентов и туристов, прокомментировали ситуацию в ассоциации.

Новые требования, вопреки опасениям, никак не сказались на стремлении россиян бронировать курорты Турции, сообщили в АТОР.

"Новые ограничения поначалу вызывали опасения туристической розницы: некоторые представители турбизнеса полагали, что это приведет к спаду бронирований. Однако начиная с 9 сентября по нынешний день практически все туроператоры отмечают отсутствие отрицательной динамики", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

"TUI Россия" и "Библио Глобус" фиксируют те же самые темпы продаж туров в Турцию, что были и до новостей о введении масочного режима в Анталье. В Pegas Touristic также не видят никакого отрицательного эффекта новостей о масках на продажи Турции, и указывают даже на ежедневный прирост бронирований. В Anex Tour не отмечают никаких изменений по объемам продаж туров last minute в Турцию. В этой компании, однако, подтверждают и то, что темпы бронирований туров "в глубину" (на октябрь-ноябрь) снизились. Но с введением масочного режима специалисты Anex Tour это не связывают", — рассказали в Ассоциации.

Туроператоры и турагенты пояснили, что туристы осведомлены о том, что на отельной территории и на отельных пляжах маски не нужны и спокойно бронируют Турцию. То, что в турецких отелях ничего не изменилось после ужесточения масочного режима в провинции Анталья, подтверждают и опрошенные АТОР отельеры. По их словам, в отелях все по-прежнему – это закрытые территории, где от туристов ходить в масках на пляж или по территории не требуют. Персонал же и так соблюдал масочный режим и до 9 сентября, согласно правилам.

"К удивлению некоторых, ограничение в виде запрета музыки в отелях Турции после 12 ночи не только не вызвало спада в бронированиях, но в некотором роде может и помочь продажам. Как раз громкая музыка и дискотеки в отеле после полуночи были для многих скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов из-за того, что их дети не могут спокойно заснуть. Возможно, отелям в дальнейшем стоит задуматься и даже рекламировать такое ограничение как свой плюс?" – добавили в АТОР.

Ранее в АТОР предупреждали, что на туротрасль, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди туристов слухи и "вбросы" информации о якобы уже решенном вопросе с повторным введением ограничений 20 сентября.