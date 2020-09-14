МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Специалисты проводят проверку всех магазинов торговой сети "Ашан" на территории Москвы и области из-за сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступили звонки с угрозами "минирования" всех магазинов "Ашан" в Москве и Подмосковье", — заявил собеседник агентства.

По его словам, специалисты соответствующих служб проводят проверки всех магазинов.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.