МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"В целях обеспечения большего комфорта и безопасности при перевозке домашних питомцев "Аэрофлот" завершил разработку программы комплексных изменений правил и процедур перевозки животных. Изменения направлены на обеспечение комфорта как пассажиров, перевозящих своих питомцев, так и пассажиров, путешествующих без животных", — сказал Демин.

"Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Изменения коснутся количества питомцев, перевозимых одним пассажиром. Вводится правило "один пассажир — одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", — продолжил он.

Действуют некоторые исключения, в том числе, для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трёх таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых "профессиональных перевозчиков", могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

"Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации", — сказал Демин.

"Комплекс не ограничивается перечисленными мерами. Для координации действий задействованных служб организуется специализированное подразделения компании, наделенное соответствующими полномочиями", — отметил он, уточнив, что новые правила внедряются поэтапно начиная с 15 сентября.