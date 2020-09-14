МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского ювелирного дома Tiffany & Co. на одну ступень, до "ВВВ", с прогнозом "развивающийся", говорится в релизе агентства.

"Fitch понизило РДЭ Tiffany & Co. с "ВВВ+" до "ВВВ" из-за опасений вокруг операционной деятельности компании в среднесрочной перспективе, возникших из-за пандемии коронавируса и ее влияния на некаждодневные расходы потребителей в течение 2021 года", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch также прогнозирует резкое увеличение скорректированного левериджа компании из-за снижения EBITDA.

При этом агентство отмечает, что текущий рейтинг Tiffany отражает сильные позиции компании в сфере ювелирных изделий премиум-класса, статус "культового" бренда, солидный портфель активов в недвижимости и относительно ограниченную конкуренцию на рынке.

"Развивающийся" же прогноз отражает, по словам агентства, неопределенность относительно результатов слияния компании с LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton). "Это (рейтинговое действие — ред.) последовало за заявлением LVMH о том, что она не завершит приобретение из-за требований французских властей", — поясняет Fitch, уточняя, что Tiffany подала в суд на LVMH с требованием завершить слияние в соответствии с соглашением.

LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября за 16,2 миллиарда долларов (135 долларов за акцию). Соглашение о слиянии предусматривало начальную дату его завершения 24 августа 2020 года, которая, как договорились стороны при подписании, предоставит более чем достаточное время для получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Но в начале сентября Tiffany & Co. выдвинула иск французской LVMH за задержку в этом процессе. После этого LVMH выступила с желанием выдвинуть ответный иск против Tiffany.