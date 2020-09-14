ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Американская компания Oracle внесла свое предложение по сделке с TikTok в США, которое включает создание компании TikTok Global со штаб-квартирой в Америке, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я подтверждаю, что на выходных мы получили предложение, которое включает компанию Oracle в качестве надежного технологического партнера. Есть обещание создать TikTok Global — компанию со штаб-квартирой в США, что позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест. Пока не могу говорить обо всех аспектах предложения, мы будем его рассматривать на этой неделе, после чего подготовим свою рекомендацию для президента и будем рассматривать это вопрос с ним", — сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что ByteDance в воскресенье отказалась от продажи TikTok в США в пользу партнерства с Oracle. В рамках предложения Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление американскими пользовательскими данными TikTok. При этом, по словам источников, Oracle также ведет переговоры о получении доли в американских операциях TikTok.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал срок на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям Китая, владельцы приложения это отрицают.