МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, а также работодателей и правительства на 2021-2023 годы будет обсуждена возможность введения в России понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на текст документа.

В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) изданию сообщили, что такое предложение поступило от правительства РФ.

В министерстве труда и социальной защиты пояснили, что ведомство готово вести диалог по данному вопросу. здесь также отметили, что новое понятие о почасовой оплате труда в стране должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам на федеральном уровне.

В настоящее время проект соглашения находится на стадии обсуждения. Планируется, что он будет готов до конца октября.

По мнению авторов инициативы, новый документ должен позволить определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.