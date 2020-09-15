МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Совкомфлот" намерен провести IPO на Московской бирже и привлечь не менее 500 миллионов долларов, государство сохранит статус мажоритарного акционера, сообщает компания. "Совкомфлот" планирует выплатить дивиденды за 2020 год в размере $225 млн

"Компания ожидает, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения….Сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 миллионам долларов", — следует из материалов компании.

Средства, привлеченные в результате размещения акций, судоходная компания намерена направить на общекорпоративные нужды, в частности, инвестировать в новые индустриальные проекты, декарбонизацию, а также дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities.

"Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг", — цитирует пресс-служба гендиректора, председателя правления компании Игоря Тонковидова.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, на 100% принадлежит государству. Приватизировать "Совкомфлот" планируется уже много лет, речь идет о сокращении доли государства до 25% плюс 1 акция. В ноябре прошлого года замминистра транспорта РФ Юрий Цветков говорил, что приватизация компании возможна в 2020 году через проведение IPO.