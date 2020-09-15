МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в третьем квартале 2019-2020 финансового года (завершился 31 августа) упала на 19% в годовом выражении, до 50,87 миллиарда шведских крон (5,8 миллиарда долларов), свидетельствуют предварительные результаты компании.

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали сокращения показателя на 18%.

В то же время выраженная в местных валютах в регионах присутствия выручка уменьшилась на 16%.

"Продажи в третьем квартале отражают ситуацию с Covid-19. В начале квартала примерно 900 из более чем 5000 магазинов группы были временно закрыты. В конце квартала было временно закрыто чуть более 200 магазинов", — поясняется в сообщении.

Компания также указывает, что предварительные результаты показывают прибыль до налогообложения за квартал примерно в 2 миллиарда шведских крон (228 миллионов долларов). При этом отмечается, что окончательные показатели за квартал, а соответственно и весь текущий финансовый год, будут опубликованы 1 октября.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Сеть компании насчитывает более 5 тысяч магазинов на 74 мировых рынках. Число сотрудников составляет около 179 тысяч человек.