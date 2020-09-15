МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В настоящее время в России разрабатывается двадцать шесть вариантов вакцин от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на стадии клинических испытаний в мире — 36 вариантов вакцин, на доклинических испытаниях — 92.

"В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях", — сообщила Попова на заседании президиума Российской Академии наук.