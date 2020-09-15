МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Расходы российских производителей на организацию процесса обязательной маркировки питьевой воды составят 30-40 миллиардов рублей, заявил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков в ходе совещания в Общественной палате РФ.

"По предварительным оценкам экспертов отрасли и союза, расходы российских производителей на организацию маркировки и прослеживаемости продукции в обороте путем внедрения контрольно-идентификационных знаков составят 30-40 миллиардов рублей (или порядка 5-6 рублей на один литр продукции), сопоставимая сумма должна быть вложена в обеспечение прослеживаемости в местах продаж", — сказал он.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года — обуви и лекарств.

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды. А глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать такую маркировку обязательной в России с будущего года.