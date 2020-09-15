МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Государство останется мажоритарным акционером "Совкомфлота" после IPO, которое планируется завершить в октябре, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Совкомфлот" планирует выплатить дивиденды за 2020 год в размере $225 млн

"Совкомфлот" ранее во вторник объявил о намерении провести IPO на Московской бирже и привлечь не менее 500 миллионов долларов.

Сейчас компания на 100% принадлежит государству. "Предполагается, что в результате приватизации за ним останется статус мажоритария", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.

"По плану приватизации на текущую трехлетку, государственная доля в уставном капитале "Совкомфлота" может быть сокращена до 75% + 1 акция", — добавляется в сообщении.

В первую очередь средства от IPO планируется направить на инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки. "Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре", — подчеркнул министр.