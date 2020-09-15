МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в российскую транспортную группу Fesco) по МСФО за 2018 год снизилась по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года на 1,3%, до 4,313 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Чистая прибыль порта по итогам 2017 года при этом составила 4,368 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше, чем показатель за 2016 год.

Выручка ВМТП в 2018 году составила 12,842 миллиарда рублей, увеличившись на 26,4% по сравнению с показателем 2017 года. Валовая прибыль выросла в годовом выражении на 37,7% и составила 6,901 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 9,6%, до 5,213 миллиарда рублей.

ВМТП неоднократно откладывал публикацию финансовой отчетности по МСФО за 2017 и 2018 годы. Также компания отложила публикацию отчета за первое полугодие 2019 года до разрешения ситуации с долговой нагрузкой ДВМП. А в июле стало известно, что отчет компании за весь 2019 год отложен из-за аудиторских процедур.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".

Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.