МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры отмечают, что после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, порядка 20% туристических агентств не возобновили работу, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Туристической отрасли потребуется на восстановление не менее 1-1,5 года, считают в РСТ

"После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20% адресатов не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб "исхода" будет понятен весной", — сказала представитель РСТ, чьи слова приводятся в сообщении. Она уточнила, что "молчат" сейчас несколько тысяч представителей туристической розницы.

Тюрина отметила, что сейчас коммуникации между операторами, агентствами и потребителями действительно нарушены.

"Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на "удаленку", остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке", — сообщила пресс-секретарь РСТ.