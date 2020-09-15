МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует возобновить работу терминала C весной 2021 года, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе текущего года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

"[Терминал] D мы открыли полностью, С — планируем открыть весной следующего, то есть 2021 года", — сказал Никулин.

"Шереметьево" весной из-за ситуации с коронавирусом и падения перевозок закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу. 27 июля аэропорт возобновил работу терминала D. Работа ВПП-3 также возобновлена.

Кроме того, с середины мая по середину июля из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами было приостановлено движение поездов межтерминального перехода.