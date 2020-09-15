МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия занимает второе место в мировом производстве майонеза, а в списке мировых экспортеров находится на двадцатой позиции, поставляя продукцию преимущественно в страны СНГ, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.

"На топ-10 стран приходится почти 63% мирового рынка майонеза, при этом наибольшая доля — у США и России, 19,3% и 17,1% соответственно (в стоимостном объеме — ред.)", — говорится в материалах. Мировое производство майонеза в 2019 году выросло на 1,1% по сравнению с 2018 годом — до 3,7 миллиона тонн, или до 9,6 миллиарда долларов. В стоимостном выражении наибольший прирост был зафиксирован в Бразилии (+6,9%), а падение — во Франции (-4,8%), Аргентине (-4,4%) и Испании (-1,5%), сообщает "Агроэкспорт".

В 2015-2019 годах производство майонеза в России находилось на уровне 750-780 тысяч тонн. По оперативным данным, за шесть месяцев текущего года объем производства увеличился на 1,8% в годовом выражении и составил 350,7 тысячи тонн

Мировой экспорт майонеза и других соусов в 2019 году составил 4,3 миллиона тонн (10,7 миллиарда долларов), основные экспортеры (в стоимостном выражении) — США (12,6% от мирового экспорта), Китай (10,5%) и Германия (7,3%). Россия в этом списке занимает 20-е место (1,2%), поставив в прошлом году продукции на 127 миллионов долларов.

Доля российского майонеза, отправляемого на экспорт, в структуре общего объема производства в 2019 году составила 11,5%. В прошлом году поставки осуществлялись в 35 стран, а основным направлением экспорта являются преимущественно страны СНГ. "В 2019 году наибольшая доля поставок (30,5%) пришлась на Казахстан (26,7 миллиона долларов), далее следует Беларусь (14,3%), Азербайджан (9,7%). На топ-10 стран приходится 90,4% экспортных поставок майонеза России", — говорится в материалах.

Мировой импорт майонеза и других соусов в 2019 году составил 4,1 миллиона тонн на общую сумму 10,1 миллиарда долларов, а основными импортерами были США (11,3% от мирового импорта), Великобритания (7,2%) и Канада (5,1%). Россия занимает 12-е место, закупив продукции на 202 миллиона долларов (2%).