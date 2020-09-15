МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство сывороток и вакцин в ампулах в России в августе выросло почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333,98 тысячи штук, следует из материалов Росстата.

"Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в августе 333,98 тысяч штук, что на 20,1% больше, чем в июле этого года, и в 4,7 раза больше, чем в августе 2019 года. Сывороток и вакцин произведено 932 миллиона доз, что на 31,4% меньше, чем в июле этого года и на 0,9% меньше, чем в августе прошлого года", — говорится в сообщении.

В целом производство лекарственных средств и материалов продолжает увеличиваться: за восемь месяцев 2020 года рост составил 16,5%. "В августе этого года по сравнению с августом 2019 года – на 17,4% (в июле – на 7,6% по сравнению с июлем 2019 года). По сравнению с июлем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 6,3%", — указывается в сообщении.

Российские производители в августе 2020 года изготовили лекарств на сумму 36,5 миллиарда рублей, что на 18,3% больше, чем в августе 2019 года, и на 8,2% больше, чем в июле этого года. Антибиотиков было произведено 60,3 тонны, что на 5% больше в месячном выражении и на 63,9% — в годовом.

"Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 5,4 миллиона упаковок, увеличившись на 10,0% к июлю этого года и на 83,3% к августу 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 20,2 миллиона упаковок (на 3,4% меньше, чем в июле этого года, и на 16,8% меньше, чем в августе 2019 года), провитаминов, витаминов и их производных – 50,7 тонн (на 2,0% больше чем в июле этого года и на 26,6% больше чем в августе 2019 года)", — сообщает статистическое ведомство.

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации, вырос по сравнению с августом 2019 года на 18%. Однако по сравнению с июлем этого года производство сократилось на 11,3%. В целом за восемь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 19,1 миллиарда рублей, что на 53,2% больше чем за январь-август 2019 года.