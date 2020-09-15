МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с просьбой о продлении моратория на банкротство на следующие 6 месяцев — до апреля 2021 года, говорится в официальном письме опубликованном на сайте ассоциации.

Ранее был введен мораторий на банкротство в отношении практически 1,5 миллиона предприятий в РФ, в том числе и предприятий в сфере авиаперевозок для обеспечения стабильности экономики и предоставления предприятиям возможности выйти из сложного положения. Срок моратория истекает в октябре 2020 года.

"Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, выражая мнение входящих в состав АЭВТ 23 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий, просит Министерство транспорта Российской Федерации обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о продлении действия моратория на банкротство на 6 месяцев", — говорится в обращении.

Уточняется, что подобная мера вызвана негативным влиянием эпидемии на экономику страны и в особенности на авиационную отрасль, где уровень перевозок в полной мере еще не восстановился.