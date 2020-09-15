МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объемы туристических поездок, которые граждане разных государств в первом полугодии 2020 года совершили за пределы своих стран, продемонстрировали беспрецедентное снижение в 65%, сообщает сайт Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO). Эксперты дали советы, как избежать обмана на туристических сайтах

На сайте упоминается, что международные туристические потоки в июне 2020 года упали по сравнению с 2019 годом на 93%. Это стало результатом серьезного влияния COVID-19 на этот сектор.

"Согласно новому выпуску "Барометра мирового туризма" специализированного агентства при ООН, за первое полугодие международные туристические потоки сократились на 65%. Такое беспрецедентное снижение объемов, произошло в результате того, что страны по всему миру закрыли свои границы и ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию", — говорится в сообщении.

В UNWTO напомнили, что за последние недели все больше стран вновь открывают для иностранных туристов популярные туристические направления. По состоянию на начало сентября 53% пунктов назначения ослабили ограничения на поездки.

"Резкое и внезапное сокращение числа иностранных туристов поставило под угрозу миллионы рабочих мест и предприятий в разных странах. По данным UNWTO, экономические потери из-за массового падения спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года составили примерно 460 миллиардов долларов. Это примерно в 5 раз больше потерь в доходах от международного туризма, зафиксированных в 2009 году на фоне мирового экономического и финансового кризиса. Количество туристов, путешествующих за пределы своих стран, за это время снизилось на 440 миллионов человек", — прокомментировали ситуацию в UNWTO.