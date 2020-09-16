МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Предложения ускорить получение загранпаспорта, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным каналам. Не стоит доверять и тем, кто обещает провести вас через пограничные пункты в обход очереди, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Многие мошенники пользуются неопытностью людей и рекламируют в интернете услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций, в которых также предлагают сократить ожидание", — рассказал он.

Актуальную информацию о стоимости услуги всегда можно получить, позвонив по официальному номеру телефона Федеральной миграционной службы. В любом случае заняться оформлением документов стоит заранее: как правило, время ожидания составляет от трех дней до месяца.

Легче и дешевле всего оформить документ также официально, на госуслугах: при оплате онлайн действует скидка в 30% на оплату госпошлины. За документ нового образца придется заплатить 3500 рублей, а за старый 1400 рублей.

Еще одну мошенническую схему, связанную с загранпаспортом, можно встретить в аэропорту при пересечении границы. Путешественникам предлагают платные услуги “ускоренного” прохождения через контрольно-пропускные пункты в обход очереди, которые на деле не подразумевают какой-либо реальной экономии времени. Точно также придется отвечать на стандартные вопросы, ждать пока проверят визу и поставят штамп, рассказал эксперт.

"Конечно же, услуги по ускоренному прохождению границы существуют, но, чтобы ими воспользоваться, необходимо быть членом специальных программ. Об участии в них стоит задуматься заранее, а не по прилету в другую страну. Главное — помнить, что если все документы в порядке, то никаких проблем при проверке возникнуть не должно", — отметил он.

Также можно встретить предложения касательно помощи в получении визы — актуально для стран, где разрешается получить ее по прибытию. Однако и здесь стоит пользоваться официальными сервисами, что позволит сэкономить время и деньги.

"Главный совет, который можно дать — не бояться обращаться в правоохранительные органы, если возникают сомнения в навязываемых услугах. Мошенники избегают контактов с полицией и моментально оставляют жертву в покое в том случае, если она начинает бороться за себя в правовом поле", — заключил Уткин.