МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил фонд. РФПИ поставит в Бразилию 50 млн доз вакцины "Спутник V"

"РФПИ продаст 100 миллионов доз вакцины от коронавируса фармацевтической компании из Индии", — сказал источник.

Фонд позднее сообщил, что договорился с одной из ведущих глобальных фармацевтических компаний Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's) о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины "Спутник V" в Индию.

"После получения одобрения регуляторов в страну будет поставлено 100 миллионов доз вакцины "Спутник V"… Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии", — отметили в РФПИ.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.