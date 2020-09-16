МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Совет директоров ГТЛК рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 494,25 миллиона рублей, сообщила компания.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ГТЛК": направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "ГТЛК" по итогам 2019 года 494,25 миллиона рублей в денежной форме", — говорится в сообщении.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.