МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Специалисты проводят проверку в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступили анонимные сообщения о "минировании" аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во всех аэропортах на время проверки усилены меры безопасности. Воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.