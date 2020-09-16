МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с Южной Кореей, переговоры находятся на финальном этапе, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"На финальном этапе находится переговоры и с Кореей, мы достигли ряда соглашений с Китаем и сейчас развернулась целая гонка за эти мощности (по производству – ред.) за рубежом, их пытаются занять в основном американские, британские компании", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы очень довольны тем, что мы также договорились о производстве вакцины российской за рубежом, и она будет направлена именно на зарубежные рынки за счет зарубежных производственных площадок", — добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Центральной Америки по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из Индии.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.