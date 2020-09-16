МИНСК, 16 сен — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", — заявил Лукашенко на встрече с политическим активом. Его слова приводит госагентство Белта.