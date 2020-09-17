МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российскому бюджету разработка самолета Sukhoi SuperJet New обойдется в примерно 120 — 130 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к руководству госкорпорации "Ростех" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Изданию сообщили о том, что ОАК намерена завершить создание нового самолета до 2023 года.

Порядка половины денег, выделенных на создание нового российского самолета, будет потрачено на создание отечественного двигателя. Этим занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

SSJ-New, по планам разработчиков, должен стать новым эффективным самолетом, у которого не только будет больше деталей, произведенных в стране, но и должны существенно измениться конструкция фюзеляжа скорректирован центр тяжести.

Также, как сообщалось ранее, SSJ-New получит отечественное усовершенствованные шасси, а также новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя.