МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Онлайн-магазины интересуются подключением к системе быстрых платежей (СБП) по агентской схеме, протестировать этот механизм в пилотном режиме планируется в конце текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

По этой схеме магазины смогут напрямую получать QR-коды для оплаты товаров или услуг. Сейчас они приходят через банк получателя платежа.

"Мы видим запрос со стороны участников рынка на подключение к системе быстрых платежей по агентской схеме. Такое подключение сократит путь взаимодействия торгово-сервисных предприятий с ОПКЦ (операционно-платежным клиринговым центром – ред.) СБП при формировании QR-кодов. Интерес к данной схеме проявили различные торговые онлайн-площадки, через которые представители малого, среднего и крупного бизнеса реализуют товары, работы, услуги", — отметил регулятор.

"Банк России продолжает работу по развитию сервисов СБП. Для этого совместно с участниками рынка прорабатывается в том числе и такая возможность. Пилотный проект планируется провести в конце 2020 года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем тиражировании этой модели работы и о критериях, предъявляемых к организациям–агентам для их регистрации в ОПКЦ СБП", — планирует ЦБ.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года, с ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.