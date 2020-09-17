МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Греческая сторона уведомила РФ о правилах въезда россиян в страну, следует из документа посольства Греции в Москве, размещенного на сайте Росавиации.

"С 7 по 21 сентября с.г. разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 постоянным жителям РФ в неделю, прибывающим исключительно путем воздушного сообщения в аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион", — говорится в документе.

При въезде должен быть соблюден ряд условий: пассажир должен иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, мазок должен быть взят в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию. Кроме того, пассажир должен иметь бронь гостиницы или иной соответствующий документ. Также нужно иметь при себе заполненную электронную форму PLF (passenger locator form).

При въезде в Грецию пассажиры выборочно пройдут обследования на коронавирус и до получения результатов будут оставаться в режиме временной изоляции по месту временного пребывания.

Кроме того, россияне должны предъявлять страховку, обратный билет в РФ и регистрацию по месту постоянной прописки в России.