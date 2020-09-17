МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. РЖД возобновили международные командировки сотрудников после снятия коронавирусных ограничений с рядом стран, сообщил на брифинге первый замгендиректора российской компании Сергей Павлов.

РЖД в конце февраля из-за ситуации с коронавирусом ограничили зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом говорилось в телеграмме, с текстом которой ознакомилось РИА Новости.

"Да, мы ведем эту работу в полном соответствии с действующими в нашей стране правилами. Каждая наша поездка — решение принимается абсолютно согласованно, и мы обеспечиваем все правила нахождения наших людей на иностранных территориях. Для того чтобы наши люди не пострадали", — ответил Павлов на вопрос, возобновили ли РЖД командировки сотрудников за рубеж.

По его словам, специалисты РЖД, в частности, отправились в Египет и Монголию, планируется поездка в Сербию.

"Мы заключили договор с Улан-Баторской железной дорогой. Сейчас 20 путейцев, механики находятся в Монголии. Еще неделю они будут на карантине… В ближайшее время планируем поездку в Сербию. На следующей неделе буду встречаться в Сербии с заместителем председателя правительства, с министром транспорта. Обсуждать не только текущие проекты, которые мы ведем, но и перспективные проекты, которые уже нами подписаны, и мы приступили к их реализации", — перечислил Павлов.