МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг компании МТС до "ВВВ-" с "ВВ+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Мы повысили рейтинг МТС вслед за повышением рейтинга АФК "Система". Поскольку мы рассматриваем МТС как изолированную дочернюю компанию АФК "Система", мы оценивает МТС на две ступени выше АФК "Система". Это связано с нашим мнением о том, что операционные и финансовые показатели МТС не зависят от показателей АФК "Система", — объясняет рейтинговое действие агентство.