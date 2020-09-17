МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Росавиация одобрила аэропортам РФ "COVID-субсидии" на 8,67 миллиарда рублей, следует из материалов Минтранса, размещенных на портале проектов нормативно-правовых актов.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,10 миллиарда рублей, из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 миллиарда рублей. Фактически средства доведены до 88 получателей в объеме 8,12 миллиарда рублей", — говорится в материалах.

Убыток ‎от операционной деятельности аэропортов РФ во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса составил около ‎13,65 миллиарда рублей, следует из материалов Минтранса.

"Согласно предварительным данным формы статистического наблюдения № 67-ГА "Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий ‎и организаций воздушного транспорта" за 2 квартал 2020 года убыток ‎от операционной деятельности российских аэропортов составил около ‎13,65 миллиарда рублей", — говорится в материалах.