МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в России "Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя — компании "Р-Фарм".

В четверг Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба министерства. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах. ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

"В соответствии с полученным регистрационным удостоверением "Коронавир" стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов", — прокомментировали в пресс-службе "Р-Фарм". Лекарство будет выписываться по рецепту, уточнили в компании.

ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров — основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.